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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 февраля 2021
Уотфорд
01.02.2021, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
52'
Т. Дини (П)
73'
Ч. Остин
90'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
М. Наварро
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Адома
Пас отдал
Т. Кейн
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
Н. Чалоба
84'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
Ж. Нгакия
84'
82'
Замена
Ч. Келман
️️️️
Ч. Остин
82'
Замена
А. Адома
️️️️
И. Хаир
73'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
Пас отдал
К. Уиллок
67'
Замена
К. Уиллок
️️️️
С. Йохансен
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Педро
66'
Замена
К. Сема
️️️️
У. Хьюз
66'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Дини
52'
34'
Желтая карточка
Л. Уоллас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
10
Сэм Долби
ЦФ
0
Mason Barrett
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Бахман
2
Нгакия
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
22
Наварро
15
Чалоба
8
Клеверли
19
Хьюз
7
Сарр
14
Дини
9
Педро
4-4-2
88
Дьенг
3
Уоллас
5
Барбе
34
Кейн
16
Дикки
4
Болл
10
Хаир
10
Йохансен
5
9
Бонн
32
Остин
15
Чалоба
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
15
Чалоба
19
Хьюз
12
Сема
12
Сема
19
Хьюз
2
Нгакия
16
Уилмот
16
Уилмот
2
Нгакия
9
Педро
45
Грэй
45
Грэй
9
Педро
32
Остин
23
Келман
23
Келман
32
Остин
10
Йохансен
16
Уиллок
16
Уиллок
10
Йохансен
10
Хаир
37
Адома
37
Адома
10
Хаир
Остались в запасе
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
10
Сэм Долби
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
Mason Barrett
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
29
Осман Какай
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
10
Сэм Долби
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
Mason Barrett
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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