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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 20 января 2021
Кардифф
20.01.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
71'
К. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
89'
Желтая карточка
И. Хаир
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Х. Уилсон
85'
83'
Замена
О. Какай
️️️️
К. Уиллок
Замена
Р. Глатцель
️️️️
П. Нг
76'
Замена
О. Ожо
️️️️
У. Волкс
76'
71'
ГОЛ! 0:1!
К. Уиллок
Пас отдал
М. Бонн
69'
Замена
М. Бонн
️️️️
Ч. Остин
48'
Желтая карточка
G. Cameron
36'
Желтая карточка
Й. Барбе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
32
Джо Роллс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Keenan Patten
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
4-3-1-2
12
Смитис
12
Беннетт
35
Нельсон
23
Моррисон
38
Нг
32
Роллс
6
Волкс
10
Бакуна
10
Уилсон
19
Мур
36
Ваттерс
4-4-2
88
Дьенг
34
Кейн
5
Барбе
22
Хямяляйнен
16
Дикки
4
Болл
10
Хаир
16
Уиллок
5
32
Остин
13
Дайкс
6
Волкс
9
Ожо
9
Ожо
6
Волкс
10
Уилсон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Уилсон
38
Нг
19
Глатцель
19
Глатцель
38
Нг
16
Уиллок
29
Какай
29
Какай
16
Уиллок
32
Остин
9
Бонн
9
Бонн
32
Остин
Остались в запасе
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
10
Том Санг
ОП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
9
Марк Харрис
ЦП
29
Keenan Patten
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
10
Том Санг
ОП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
9
Марк Харрис
ЦП
29
Keenan Patten
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Остались в запасе
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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