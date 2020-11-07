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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 07 ноября 2020
Блэкберн
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
50'
Б. Бреретон
73'
А. Армстронг
90+6'
А. Армстронг
61'
Л. Дайкс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 3:1!
А. Армстронг
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
М. Бонн
Замена
Т. Долан
️️️️
Х. Эллиот
90'
+3
Замена
С. Галлахер
️️️️
Б. Бреретон
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Х. Эллиот
73'
67'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
Желтая карточка
Б. Джонсон
65'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Дайкс
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Д. Ленихэн
50'
46'
Замена
К. Уиллок
️️️️
А. Адома
46'
Замена
О. Какай
️️️️
Д. Болл
23'
Желтая карточка
Р. Дикки
9'
Желтая карточка
Т. Кейн
Замена
Д. Бакли
️️️️
К. Эванс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Блэкберн
18
Джо Грейсон
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
35
Jordan Eastham
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
3-4-2-1
1
Камински
16
Уортон
30
Эванс
24
Ньямб
26
Ранкин-Костелло
4
Джонсон
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
22
Бреретон
10
Эллиот
10
Армстронг
4-4-2
88
Дьенг
34
Кейн
5
Барбе
22
Хямяляйнен
16
Дикки
5
11
10
Хаир
4
Болл
13
Дайкс
37
Адома
30
Эванс
6
Бакли
6
Бакли
30
Эванс
10
Эллиот
24
Долан
24
Долан
10
Эллиот
22
Бреретон
20
Галлахер
20
Галлахер
22
Бреретон
4
Болл
29
Какай
29
Какай
4
Болл
37
Адома
16
Уиллок
16
Уиллок
37
Адома
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
Остались в запасе
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
35
Jordan Eastham
ЦФ
18
Джо Грейсон
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
31
Лиам Келли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
35
Jordan Eastham
ЦФ
18
Джо Грейсон
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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