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Хосе Карлос Нуньеш
Статистика
Хосе Карлос Нуньеш - статистика
Завершил карьеру
7 марта 1977 (49)
#16 | Защитник
185 см | 82 кг
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
23
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
4 : 2
01.06.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
0 : 0
26.05.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 0
20.05.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
11.05.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
05.05.2013
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3 : 2
27.04.2013
Мальорка
25' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
19.04.2013
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
5 : 0
06.04.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
2 : 3
31.03.2013
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал
5 : 2
16.03.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
2 : 1
10.03.2013
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
1 : 2
03.03.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
1 : 3
23.02.2013
Хетафе
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 0
17.02.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 1
09.02.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
03.02.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
2 : 3
27.01.2013
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 2
18.01.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
3 : 1
12.01.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1 : 1
06.01.2013
Атлетико
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 2
22.12.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 1
15.12.2012
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
4 : 0
09.12.2012
Мальорка
1' - 90'
31'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1 : 1
02.12.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
01.10.2012
Мальорка
22' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1 : 1
16.09.2012
Мальорка
1' - 34'
34'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1 : 0
01.09.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
26.08.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 1
19.08.2012
Эспаньол
1' - 90'
33'
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