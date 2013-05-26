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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Мальорка
Атлетико - Мальорка: обзор матча 26 мая 2013
Атлетико
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 0
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Мальорка
90'
+4
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
К. Родригес
️️️️
Коке
88'
Желтая карточка
Д. Годин
83'
83'
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
М. Суарес
81'
75'
Замена
А. Альфаро
️️️️
Х. Луис Марти
71'
Желтая карточка
Х. Маркес
Замена
Адриан
️️️️
Габи
63'
62'
Желтая карточка
Э. Нсуе
Желтая карточка
Ж. Миранда
60'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Туран
58'
Желтая карточка
Габи
48'
32'
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Т. Хемед
17'
Желтая карточка
В. Касадесус
Желтая карточка
Д. Коста
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
66
Туран
14
Габи
6
Коке
9
Фалькао
19
Коста
4-3-3
13
Ават
14
Жеромел
6
Бигас
21
Хаттон
13
Луна
10
Хави Маркес
19
Марти
12
Тиссоне
10
Хемед
11
Касадесус
10
Дос Сантос
6
Коке
7
Родригес
7
Родригес
6
Коке
66
Туран
8
Торрес
8
Торрес
66
Туран
14
Габи
20
Адриан
20
Адриан
14
Габи
11
Касадесус
7
Перейра
7
Перейра
11
Касадесус
19
Марти
20
Альфаро
20
Альфаро
19
Марти
10
Хемед
10
Нсуе
10
Нсуе
10
Хемед
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Рубен Миньо
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Атлетико - Мальорка
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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