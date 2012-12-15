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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетик
Мальорка - Атлетик: обзор матча 15 декабря 2012
Мальорка
15.12.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
11'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Атлетик
89'
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
Брэндон
88'
Замена
А. Альфаро
️️️️
Х. Арисменди
86'
80'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
О. де Маркос
Замена
Брэндон
️️️️
Х. Маркес
73'
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Д. Дос Сантос
73'
64'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
61'
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
П. Жеромел
58'
Желтая карточка
П. Бигас
45'
34'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
30'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
23
Брэндон
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-5
13
Ават
6
Бигас
14
Жеромел
16
Нуньеш
17
Пина
10
Хави Маркес
10
Хемед
10
Дос Сантос
14
Арисменди
10
Нсуе
11
Касадесус
3-2-2-1-1
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
5
Экиза
14
Ляпорт
18
де Маркос
18
Ортенече
14
Сусаета
21
Эррера
10
Муньяин
20
Адурис
10
Дос Сантос
19
Марти
19
Марти
10
Дос Сантос
14
Арисменди
20
Альфаро
20
Альфаро
14
Арисменди
10
Хави Маркес
23
Брэндон
23
Брэндон
10
Хави Маркес
18
де Маркос
18
Гурпеги
18
Гурпеги
18
де Маркос
10
Муньяин
23
Токеро
23
Токеро
10
Муньяин
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
Остались в запасе
Мальорка
Атлетик
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Мальорка - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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