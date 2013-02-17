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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Мальорка
Валенсия - Мальорка: обзор матча 17 февраля 2013
Валенсия
17.02.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
60'
Р. Кошта
81'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Мальорка
Желтая карточка
А. Сиссоко
88'
Желтая карточка
С. Каналес
85'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Д. Парехо
81'
76'
Желтая карточка
Х. Маркес
72'
Замена
В. Касадесус
️️️️
А. Луна
66'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Ф. Тиссоне
62'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Альфаро
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Жонас
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кошта
Пас отдал
С. Каналес
60'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
55'
Замена
С. Каналес
️️️️
А. Рами
44'
Замена
В. Руис
️️️️
Х. Бернат
36'
Красная карточка
Т. Коста
28'
Желтая карточка
Х. Бернат
22'
20'
Желтая карточка
П. Жеромел
15'
Желтая карточка
А. Луна
Желтая карточка
Д. Парехо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Хонатан Виера
АП
20
Серхио Каналес
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
4-1-3-2
25
Алвес
24
Бернат
20
Кошта
27
Перейра
23
Рами
8
Фегули
8
Коста
18
Гуардадо
10
Парехо
9
Сольдадо
17
Жонас
4-3-1-2
13
Ават
21
Хаттон
14
Жеромел
16
Нуньеш
13
Луна
19
Марти
17
Пина
12
Тиссоне
20
Альфаро
10
Хемед
10
Дос Сантос
17
Жонас
26
Сиссоко
26
Сиссоко
17
Жонас
24
Бернат
4
Руис
4
Руис
24
Бернат
23
Рами
20
Каналес
20
Каналес
23
Рами
12
Тиссоне
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
12
Тиссоне
20
Альфаро
7
Перейра
7
Перейра
20
Альфаро
13
Луна
11
Касадесус
11
Касадесус
13
Луна
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
13
Висенте Гуаита
ВР
10
Хонатан Виера
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
10
Хонатан Виера
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Валенсия - Мальорка
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Месталья
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