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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Мальорка
Барселона - Мальорка: обзор матча 06 апреля 2013
Барселона
06.04.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 30 тур
5 : 0
Завершен
Мальорка
19'
С. Фабрегас
21'
А. Санчес
36'
С. Фабрегас
38'
А. Санчес
47'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Мальорка
Травма
А. Санчес
83'
Желтая карточка
А. Санчес
74'
71'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Т. Пина
Замена
Э. Абидаль
️️️️
Ж. Пике
69'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
С. Фабрегас
65'
63'
Желтая карточка
А. Альфаро
Замена
Джонатан
️️️️
А. Иньеста
49'
ГОЛ! 5:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Иньеста
47'
46'
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Э. Нсуе
46'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Т. Хемед
ГОЛ! 4:0!
А. Санчес
Пас отдал
С. Фабрегас
38'
ГОЛ! 3:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Санчес
36'
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Санчес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ОП
17
Томас Пина
ОП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Барселона
13
Ойер
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Джонатан
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Пинто
33
Монтойя
5
Бартра
3
Пике
10
Алвес
8
Сонг
6
Алькантара
8
Иньеста
37
Тельо
4
Фабрегас
4
Санчес
4-2-3-1
13
Ават
21
Хаттон
16
Нуньеш
6
Бигас
3
Кевин
12
Тиссоне
17
Пина
10
Нсуе
20
Альфаро
10
Дос Сантос
10
Хемед
3
Пике
22
Абидаль
22
Абидаль
3
Пике
8
Иньеста
6
Джонатан
6
Джонатан
8
Иньеста
4
Фабрегас
10
Деулофеу
10
Деулофеу
4
Фабрегас
10
Нсуе
19
Марти
19
Марти
10
Нсуе
17
Пина
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
17
Пина
10
Хемед
14
Арисменди
14
Арисменди
10
Хемед
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
31
Рубен Миньо
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Барселона - Мальорка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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