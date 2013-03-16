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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Мальорка
Реал - Мальорка: обзор матча 16 марта 2013
Реал
16.03.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
5 : 2
Завершен
Мальорка
15'
Г. Игуаин
51'
К. Роналду
54'
Л. Модрич
57'
Г. Игуаин
90+2'
К. Бензема
6'
Э. Нсуе
21'
А. Альфаро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Мальорка
ГОЛ! 5:2!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Игуаин
90'
+2
83'
Замена
А. Фонтас
️️️️
Ф. Тиссоне
78'
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Касадесус
66'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Э. Нсуе
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Кака
62'
ГОЛ! 4:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Озил
57'
ГОЛ! 3:2!
Л. Модрич
54'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
51'
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Арбелоа
46'
Замена
М. Озил
️️️️
А. Мората
46'
39'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
21'
ГОЛ! 1:2!
А. Альфаро
Пас отдал
П. Бигас
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Пепе
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нсуе
Пас отдал
Д. Дос Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Пепе
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
21
Альваро Мората
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ОП
17
Томас Пина
ОП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
19
Варан
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Пепе
10
Модрич
10
Кака
21
Мората
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
13
Ават
21
Хаттон
6
Бигас
16
Нуньеш
3
Кевин
12
Тиссоне
17
Пина
10
Нсуе
20
Альфаро
10
Дос Сантос
11
Касадесус
10
Кака
3
Алонсо
3
Алонсо
10
Кака
21
Мората
10
Озил
10
Озил
21
Мората
5
Арбелоа
9
Бензема
9
Бензема
5
Арбелоа
12
Тиссоне
3
Фонтас
3
Фонтас
12
Тиссоне
11
Касадесус
7
Перейра
7
Перейра
11
Касадесус
10
Нсуе
10
Хемед
10
Хемед
10
Нсуе
Остались в запасе
Реал
Мальорка
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Хуан Калатайуд
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Реал - Мальорка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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