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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Леванте
Мальорка - Леванте: обзор матча 05 мая 2013
Мальорка
05.05.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
7'
Т. Хемед
42'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Леванте
80'
Желтая карточка
Д. Наварро
77'
Замена
Р. Марти
️️️️
Р. Аквафреска
75'
Замена
Н. Карабелас
️️️️
Хуанфран
Замена
Х. Маркес
️️️️
Х. Арисменди
69'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
В. Касадесус
64'
Замена
А. Альфаро
️️️️
Э. Нсуе
53'
45'
Желтая карточка
П. Лопес
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Аквафреска
Пас отдал
П. Лопес
28'
Замена
Мичел
️️️️
Х. Баркеро
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
Пас отдал
В. Касадесус
7'
3'
Желтая карточка
В. Иборра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
16
Педро Риос
ПВ
23
Вальдо
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
21
Мичел
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-2-4
13
Ават
3
Кевин
21
Хаттон
4
Консейсао
14
Жеромел
17
Пина
19
Марти
10
Хемед
10
Нсуе
11
Касадесус
10
Дос Сантос
4-1-1-3-1
1
Навас
19
Лопес
4
Наварро
26
Винтра
12
Хуанфран
18
Диоп
10
Иборра
23
Вальдо
9
Баркеро
16
Риос
99
Аквафреска
Арисменди
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
Арисменди
10
Нсуе
20
Альфаро
20
Альфаро
10
Нсуе
11
Касадесус
14
Арисменди
14
Арисменди
11
Касадесус
12
Хуанфран
15
Карабелас
15
Карабелас
12
Хуанфран
9
Баркеро
21
Мичел
21
Мичел
9
Баркеро
99
Аквафреска
9
Марти
9
Марти
99
Аквафреска
Остались в запасе
Мальорка
Леванте
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Мальорка - Леванте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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