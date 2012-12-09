Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Мальорка
Леванте - Мальорка: обзор матча 09 декабря 2012
Леванте
09.12.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 15 тур
4 : 0
Завершен
Мальорка
43'
О. Мартинс
49'
Д. Наварро
55'
Р. Гарсия
58'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Мальорка
Замена
Э. Родас
️️️️
Д. Наварро
78'
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Мичел
76'
Замена
Р. Марти
️️️️
Н. Эль-Жар
70'
61'
Замена
А. Альфаро
️️️️
Т. Пина
61'
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
В. Касадесус
ГОЛ! 4:0!
В. Иборра
Пас отдал
Д. Наварро
58'
ГОЛ! 3:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
О. Мартинс
55'
ГОЛ! 2:0!
Д. Наварро
Пас отдал
Мичел
49'
46'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Х. Наварро
ГОЛ! 1:0!
О. Мартинс
43'
31'
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-2-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
4
Наварро
22
Лелль
21
Мичел
10
Иборра
14
Гарсия
9
Баркеро
9
Мартинс
25
Эль-Жар
4-2-4
13
Ават
23
Наварро
6
Бигас
16
Нуньеш
14
Жеромел
17
Пина
10
Хави Маркес
11
Касадесус
10
Нсуе
10
Хемед
10
Дос Сантос
4
Наварро
5
Родас
5
Родас
4
Наварро
21
Мичел
14
Пальярдо
14
Пальярдо
21
Мичел
25
Эль-Жар
9
Марти
9
Марти
25
Эль-Жар
11
Касадесус
19
Марти
19
Марти
11
Касадесус
17
Пина
20
Альфаро
20
Альфаро
17
Пина
23
Наварро
14
Арисменди
14
Арисменди
23
Наварро
Остались в запасе
Леванте
Мальорка
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Леванте - Мальорка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Мальорка
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+