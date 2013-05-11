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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Мальорка
Атлетик - Мальорка: обзор матча 11 мая 2013
Атлетик
11.05.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
8'
А. Адурис
79'
Ф. Льоренте
81'
Х. Арисменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Мальорка
90'
+1
Вторая желтая
Х. Наварро
Желтая карточка
А. Ираола
83'
81'
ГОЛ! 2:1!
Х. Арисменди
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Сусаета
79'
75'
Желтая карточка
А. Хаттон
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
71'
68'
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Х. Луис Марти
Желтая карточка
О. де Маркос
59'
57'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
В. Касадесус
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
55'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
М. Сан Хосе
46'
30'
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Желтая карточка
К. Гурпеги
30'
Пенальти не реализован!
А. Адурис
26'
25'
Желтая карточка
Х. Наварро
24'
Вторая желтая
А. Фонтас
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Й. Ортенече
8'
6'
Желтая карточка
А. Фонтас
Желтая карточка
А. Адурис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
12
Сан Хосе
18
Ортенече
18
де Маркос
14
Сусаета
18
Гурпеги
21
Эррера
10
Муньяин
20
Адурис
4-3-3
13
Ават
23
Наварро
3
Фонтас
21
Хаттон
14
Жеромел
12
Тиссоне
17
Пина
19
Марти
11
Касадесус
10
Дос Сантос
10
Хемед
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
19
Марти
10
Нсуе
10
Нсуе
19
Марти
11
Касадесус
14
Арисменди
14
Арисменди
11
Касадесус
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Атлетик - Мальорка
4
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сан Мамес
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