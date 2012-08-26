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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Мальорка
Малага - Мальорка: обзор матча 26 августа 2012
Малага
26.08.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
75'
Хуанми
67'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Мальорка
Красная карточка
Элизеу
89'
Желтая карточка
Дуда
88'
84'
Желтая карточка
Д. Ават
Замена
Хоакин
️️️️
Иско
84'
83'
Желтая карточка
Т. Пина
81'
Замена
А. Альфаро
️️️️
Т. Хемед
75'
Замена
Ч. Тук
️️️️
Э. Нсуе
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
Пас отдал
Ф. Портильо
75'
Желтая карточка
М. Демичелис
74'
Замена
Хуанми
️️️️
С. Фернандес
68'
Замена
Элизеу
️️️️
Д. Буонанотте
68'
67'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Э. Нсуе
62'
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Х. Маркес
58'
Желтая карточка
В. Касадесус
43'
Желтая карточка
Х. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
36
Ресио
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
32
Чарли Тук
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
7
Марк Фернандес
ЦФ
4-1-3-2
13
Кабальеро
18
Монреаль
3
Велигтон
2
Демичелис
20
Санчес
4
Камачо
17
Дуда
22
Иско
20
Портильо
30
Буонанотте
30
Фернандес
4-3-3
13
Ават
23
Наварро
16
Нуньеш
6
Бигас
3
Лопес
7
Перейра
10
Хави Маркес
17
Пина
10
Нсуе
11
Касадесус
10
Хемед
30
Буонанотте
19
Элизеу
19
Элизеу
30
Буонанотте
22
Иско
17
Хоакин
17
Хоакин
22
Иско
30
Фернандес
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Фернандес
10
Нсуе
32
Тук
32
Тук
10
Нсуе
10
Хави Маркес
3
Виктор
3
Виктор
10
Хави Маркес
10
Хемед
20
Альфаро
20
Альфаро
10
Хемед
Остались в запасе
Малага
Мальорка
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
36
Ресио
ЦП
7
Марк Фернандес
ЦФ
1
Хуан Калатайуд
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
7
Марк Фернандес
ЦФ
1
Хуан Калатайуд
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Малага - Мальорка
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Ла Росаледа
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