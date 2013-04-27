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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Мальорка
Сарагоса - Мальорка: обзор матча 27 апреля 2013
Сарагоса
27.04.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 33 тур
3 : 2
Завершен
Мальорка
28'
П. Монтанье
60'
Э. Поштига
88'
Р. Рочина
12'
Т. Хемед
83'
Х. Арисменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Мальорка
Желтая карточка
Х. Мовилья
89'
ГОЛ! 3:2!
Р. Рочина
Пас отдал
А. Бьенвеню
88'
84'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
В. Родригес
84'
83'
ГОЛ! 2:2!
Х. Арисменди
74'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Т. Пина
61'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
А. Альфаро
ГОЛ! 2:1!
Э. Поштига
Пас отдал
В. Родригес
60'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Родри
53'
Желтая карточка
Апоньо
50'
Замена
Х. Паредес
️️️️
Х. Мануэль Фернандес
46'
43'
Желтая карточка
Х. Луис Марти
ГОЛ! 1:1!
П. Монтанье
Пас отдал
В. Родригес
28'
25'
Замена
Х. Карлос Нуньеш
️️️️
А. Консейсао
Желтая карточка
Родри
19'
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
Х. Мануэль Фернандес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
18
Пако Монтанье
ЦП
32
Апоньо
ЦП
15
Родри
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
18
Лукас Уилчез
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
5
Ромарик
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Роберто
22
Сэпунару
22
Абрахам
27
Гонсалес
12
Фернандес
77
Пинтер
18
Монтанье
32
Апоньо
8
Родригес
9
Поштига
15
Родри
4-3-1-2
13
Ават
4
Консейсао
21
Хаттон
14
Жеромел
3
Лопес
17
Пина
19
Марти
12
Тиссоне
20
Альфаро
10
Дос Сантос
10
Хемед
12
Фернандес
3
Паредес
3
Паредес
12
Фернандес
15
Родри
16
Рочина
16
Рочина
15
Родри
8
Родригес
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
8
Родригес
4
Консейсао
16
Нуньеш
16
Нуньеш
4
Консейсао
20
Альфаро
14
Арисменди
14
Арисменди
20
Альфаро
17
Пина
11
Касадесус
11
Касадесус
17
Пина
Остались в запасе
Сарагоса
Мальорка
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
26
Хосе Мовилья
ЦП
5
Ромарик
ЦП
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
26
Хосе Мовилья
ЦП
5
Ромарик
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Сарагоса - Мальорка
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Ромареда
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