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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Мальорка
Эспаньол - Мальорка: обзор матча 18 января 2013
Эспаньол
18.01.2013, пятница, 23:59
Испания. Примера, 20 тур
3 : 2
Завершен
Мальорка
16'
Симау
68'
Х. Верду (П)
83'
Р. Баэна
35'
Д. Дос Сантос
42'
Х. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Мальорка
Желтая карточка
С. Техера
90'
+3
Замена
С. Техера
️️️️
С. Гарсия
90'
Замена
Кристиан
️️️️
Х. Верду
85'
ГОЛ! 3:2!
Р. Баэна
Пас отдал
Х. Капдевила
83'
81'
Вторая желтая
А. Луна
80'
Желтая карточка
Т. Хемед
79'
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Х. Маркес
72'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Кевин
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Верду
68'
62'
Замена
Р. Миньо
️️️️
Д. Ават
Замена
С. Лонго
️️️️
Р. Фонте
46'
45'
Желтая карточка
А. Луна
42'
ГОЛ! 1:2!
Х. Маркес
Желтая карточка
Х. Форлин
39'
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
Х. Верду
27'
ГОЛ! 1:0!
Симау
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
20
Симау
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
3
Кевин
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
6
Капдевила
19
Колотто
18
Форлин
15
Морено
20
Симау
15
Баэна
21
Лопес
25
Верду
17
Фонте
9
Гарсия
4-3-3
13
Ават
13
Луна
14
Жеромел
16
Нуньеш
3
Кевин
10
Хави Маркес
7
Перейра
17
Пина
10
Нсуе
11
Касадесус
10
Дос Сантос
25
Верду
16
Кристиан
16
Кристиан
25
Верду
9
Гарсия
8
Техера
8
Техера
9
Гарсия
17
Фонте
9
Лонго
9
Лонго
17
Фонте
13
Ават
31
Миньо
31
Миньо
13
Ават
10
Хави Маркес
19
Марти
19
Марти
10
Хави Маркес
3
Кевин
10
Хемед
10
Хемед
3
Кевин
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Хавьер Агирре
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Стейдж Фронт
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