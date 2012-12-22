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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Мальорка
Бетис - Мальорка: обзор матча 22 декабря 2012
Бетис
22.12.2012, суббота, 19:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
6'
Б. Эчебаррия
31'
В. Касадесус
47'
Х. Маркес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Мальорка
90'
+2
Желтая карточка
Х. Маркес
89'
Замена
А. Консейсао
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Х. Чика
88'
82'
Замена
Х. Наварро
️️️️
Х. Арисменди
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
76'
75'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
Начо
64'
Замена
С. Агра
️️️️
Х. Молина
63'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Х. Кэмпбелл
53'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Р. Перес
49'
Желтая карточка
Марио
47'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Маркес
44'
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
31'
ГОЛ! 1:1!
В. Касадесус
Пас отдал
Кевин
25'
Желтая карточка
В. Касадесус
22'
Желтая карточка
Х. Арисменди
ГОЛ! 1:0!
Б. Эчебаррия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Бетис
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
7
Марк Фернандес
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-3
13
Адриан
23
Начо
4
Амайя
3
Марио
2
Чика
21
Перес
87
Каньяс
7
Эчебаррия
24
Кастро
19
Молина
10
Кэмпбелл
3-3-4
13
Ават
16
Нуньеш
6
Бигас
3
Кевин
10
Хави Маркес
17
Пина
19
Марти
14
Арисменди
10
Дос Сантос
10
Нсуе
11
Касадесус
21
Перес
8
Посуэло
8
Посуэло
21
Перес
10
Кэмпбелл
14
Вадильо
14
Вадильо
10
Кэмпбелл
19
Молина
7
Агра
7
Агра
19
Молина
11
Касадесус
4
Консейсао
4
Консейсао
11
Касадесус
14
Арисменди
23
Наварро
23
Наварро
14
Арисменди
10
Дос Сантос
10
Хемед
10
Хемед
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
7
Марк Фернандес
ЦФ
1
Хуан Калатайуд
ВР
20
Алехандро Альфаро
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Остались в запасе
7
Марк Фернандес
ЦФ
1
Хуан Калатайуд
ВР
20
Алехандро Альфаро
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Бетис - Мальорка
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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