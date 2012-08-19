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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Эспаньол
Мальорка - Эспаньол: обзор матча 19 августа 2012
Мальорка
19.08.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
2'
Т. Хемед
86'
Т. Хемед
6'
М. Вакасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Луис Марти
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Т. Хемед
86'
83'
Замена
С. Техера
️️️️
К. Гомес
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
М. Перейра
81'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Э. Нсуе
74'
69'
Замена
Кристиан
️️️️
М. Вакасо
64'
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Васкес
63'
Желтая карточка
М. Вакасо
58'
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Х. Маркес
55'
Желтая карточка
Э. Нсуе
38'
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
33'
6'
ГОЛ! 1:1!
М. Вакасо
Пас отдал
К. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
Пас отдал
Э. Нсуе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
7
Марк Фернандес
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
23
Тьеви
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-3-3
13
Ават
3
Лопес
16
Нуньеш
6
Бигас
23
Наварро
7
Перейра
17
Пина
10
Хави Маркес
10
Нсуе
10
Хемед
11
Касадесус
3-4-1-2
1
Альварес
15
Морено
18
Форлин
6
Капдевила
4
Санчес
6
Гомес
21
Лопес
22
Вакасо
25
Верду
25
Альбин
9
Васкес
10
Нсуе
7
Фернандес
7
Фернандес
10
Нсуе
7
Перейра
19
Марти
19
Марти
7
Перейра
10
Хави Маркес
3
Виктор
3
Виктор
10
Хави Маркес
22
Вакасо
16
Кристиан
16
Кристиан
22
Вакасо
6
Гомес
8
Техера
8
Техера
6
Гомес
9
Васкес
17
Фонте
17
Фонте
9
Васкес
Остались в запасе
Мальорка
Эспаньол
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Мальорка - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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