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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Малага
Мальорка - Малага: обзор матча 27 января 2013
Мальорка
27.01.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 21 тур
2 : 3
Завершен
Малага
27'
В. Касадесус
70'
Д. Дос Сантос
10'
Х. Савиола
16'
Иско
62'
Н. Монреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Малага
89'
Замена
М. Итурра
️️️️
Ф. Портильо
74'
Замена
И. Камачо
️️️️
Иско
72'
Красная карточка
М. Демичелис
ГОЛ! 2:3!
Д. Дос Сантос
70'
69'
Желтая карточка
Д. Лугано
68'
Замена
Элизеу
️️️️
Х. Савиола
66'
Желтая карточка
В. Кабальеро
62'
ГОЛ! 1:3!
Н. Монреаль
Пас отдал
Ф. Портильо
Замена
А. Альфаро
️️️️
М. Перейра
61'
Желтая карточка
Кевин
37'
Желтая карточка
В. Касадесус
36'
28'
Желтая карточка
М. Демичелис
ГОЛ! 1:2!
В. Касадесус
27'
Желтая карточка
Т. Пина
25'
16'
ГОЛ! 0:2!
Иско
Пас отдал
Н. Монреаль
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Савиола
Замена
Кевин
️️️️
П. Бигас
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Хоакин
ПВ
3-3-4
1
Калатайуд
14
Жеромел
16
Нуньеш
6
Бигас
10
Хави Маркес
17
Пина
7
Перейра
10
Нсуе
11
Касадесус
10
Дос Сантос
10
Хемед
3-2-1-2-2
13
Кабальеро
2
Демичелис
3
Велигтон
14
Лугано
20
Санчес
18
Монреаль
28
Тулалан
20
Портильо
22
Иско
16
Савиола
24
Санта Крус
6
Бигас
3
Кевин
3
Кевин
6
Бигас
7
Перейра
20
Альфаро
20
Альфаро
7
Перейра
16
Савиола
19
Элизеу
19
Элизеу
16
Савиола
20
Портильо
16
Итурра
16
Итурра
20
Портильо
22
Иско
4
Камачо
4
Камачо
22
Иско
Остались в запасе
Мальорка
Малага
31
Рубен Миньо
ВР
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Идрисс Камени
ВР
12
Лукас Пиазон
АП
17
Дуда
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
12
Лукас Пиазон
АП
17
Дуда
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Мальорка - Малага
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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