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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Хетафе
Мальорка - Хетафе: обзор матча 23 февраля 2013
Мальорка
23.02.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 3
Завершен
Хетафе
24'
Д. Дос Сантос
71'
Д. Кастро (П)
82'
А. Колунга
86'
А. Колунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Хетафе
86'
ГОЛ! 1:3!
А. Колунга
Пас отдал
Х. Гавилан
84'
Замена
Мичел
️️️️
П. Леон
Замена
Э. Нсуе
️️️️
А. Альфаро
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Колунга
Пас отдал
Ф. Фернандес
73'
Желтая карточка
Алексис
Замена
Т. Хемед
️️️️
В. Касадесус
73'
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
71'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кастро
68'
Замена
М. Ласен
️️️️
Борха
Желтая карточка
Х. Луис Марти
62'
55'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Х. Торрес
49'
Желтая карточка
Борха
Замена
А. Консейсао
️️️️
П. Жеромел
46'
44'
Желтая карточка
Х. Торрес
34'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
А. Альфаро
24'
Желтая карточка
П. Жеромел
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Борха
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-1-2
13
Ават
13
Луна
16
Нуньеш
14
Жеромел
21
Хаттон
12
Тиссоне
19
Марти
17
Пина
20
Альфаро
10
Дос Сантос
11
Касадесус
4-3-2-1
13
Мойя
6
Фернандес
23
Торрес
4
Алексис
18
Эскудеро
8
Борха
25
Торрес
10
Баррада
14
Леон
17
Кастро
27
Колунга
14
Жеромел
4
Консейсао
4
Консейсао
14
Жеромел
11
Касадесус
10
Хемед
10
Хемед
11
Касадесус
20
Альфаро
10
Нсуе
10
Нсуе
20
Альфаро
25
Торрес
14
Гавилан
14
Гавилан
25
Торрес
14
Леон
8
Мичел
8
Мичел
14
Леон
8
Борха
25
Ласен
25
Ласен
8
Борха
Остались в запасе
Мальорка
Хетафе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Мальорка - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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