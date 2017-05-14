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Герман Люкс
Статистика
Герман Люкс - статистика
Завершил карьеру
7 июня 1982 (44), Санта-Фе
#1 | Вратарь
185 см | 79 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
25
-30
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0 : 0
14.05.2017
Депортиво
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
1 : 2
07.05.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2 : 2
30.04.2017
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
2 : 6
26.04.2017
Реал
1' - 45'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
23.04.2017
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2 : 0
15.04.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
4 : 2
08.04.2017
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
0 : 0
05.04.2017
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3 : 0
02.04.2017
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0 : 1
19.03.2017
Сельта
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
2 : 1
12.03.2017
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1 : 1
08.03.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0 : 1
05.03.2017
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1 : 1
02.03.2017
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леганес
4 : 0
25.02.2017
Депортиво
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 1
18.02.2017
Алавес
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
2 : 1
11.02.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
3 : 1
28.01.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
20.01.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0 : 0
14.01.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 1
06.01.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2 : 0
18.12.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал
3 : 2
10.12.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
5 : 1
05.12.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4 : 3
26.11.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2 : 3
19.11.2016
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
1 : 1
05.11.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 1
31.10.2016
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
4 : 1
23.10.2016
Депортиво
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
4 : 0
15.10.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2 : 1
01.10.2016
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
1 : 0
25.09.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 2
22.09.2016
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 0
19.09.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
0 : 1
11.09.2016
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
0 : 0
26.08.2016
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
2 : 1
19.08.2016
Эйбар
1' - 90'
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