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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Вильярреал
Депортиво - Вильярреал: обзор матча 14 января 2017
Депортиво
14.01.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Вильярреал
86'
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Пато
Замена
Хоселу
️️️️
Ф. Андоне
83'
79'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
Б. Валле Балонга
️️️️
М. Морено
76'
68'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Р. Борре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
6
Джонатан
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
28
Оскар Пинчи
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Родри
ОП
29
Леонардо Суарес
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Тытонь
15
Лауре
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
16
Луизиньо
5
Боргес
8
Гильерме
8
Чолак
21
Морено
7
Андоне
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
27
Гонсалес
3
Анхель
6
Джонатан
21
Сориано
14
Тригерос
70
Кастильехо
12
Пато
19
Борре
21
Морено
19
Валле Балонга
19
Валле Балонга
21
Морено
7
Андоне
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Андоне
19
Борре
9
Гонсалес
9
Гонсалес
19
Борре
12
Пато
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
12
Пато
Остались в запасе
Депортиво
Вильярреал
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
28
Оскар Пинчи
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Родри
ОП
29
Леонардо Суарес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
28
Оскар Пинчи
ЦП
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Родри
ОП
29
Леонардо Суарес
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Депортиво - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Риасор
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