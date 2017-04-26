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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал
Депортиво - Реал: обзор матча 26 апреля 2017
Депортиво
26.04.2017, среда, 22:30
Испания. Примера, 34 тур
2 : 6
Завершен
Реал
35'
Ф. Андоне
84'
Хоселу
1'
А. Мората
14'
Х. Родригес
44'
Л. Васкес
66'
Х. Родригес
77'
Иско
87'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал
Желтая карточка
Э. Чолак
90'
+3
Желтая карточка
Хоселу
90'
+2
88'
Замена
А. Техеро
️️️️
Р. Варан
87'
ГОЛ! 2:6!
Каземиро
Пас отдал
М. Диас
ГОЛ! 2:5!
Хоселу
Пас отдал
Ф. Андоне
84'
79'
Замена
М. Диас
️️️️
М. Асенсио
79'
Замена
Каземиро
️️️️
Иско
77'
ГОЛ! 1:5!
Иско
68'
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
А. Аррибас
67'
66'
ГОЛ! 1:4!
Х. Родригес
Пас отдал
А. Мората
Замена
Хоселу
️️️️
К. Хиль
57'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Г. Какута
45'
Замена
П. Тытонь
️️️️
Г. Люкс
45'
44'
ГОЛ! 1:3!
Л. Васкес
ГОЛ! 1:2!
Ф. Андоне
Пас отдал
Г. Какута
35'
14'
ГОЛ! 0:2!
Х. Родригес
Пас отдал
Л. Васкес
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-4-2-1
1
Люкс
16
Луизиньо
14
Аррибас
26
Сидней
10
Хиль
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
8
Гильерме
8
Чолак
5
Какута
7
Андоне
4-1-3-2
1
Касилья
13
Данило
6
Начо
19
Варан
12
Марсело
8
Ковачич
17
Васкес
23
Родригес
22
Иско
21
Мората
10
Асенсио
1
Люкс
22
Тытонь
22
Тытонь
1
Люкс
5
Какута
3
Наварро
3
Наварро
5
Какута
10
Хиль
13
Хоселу
13
Хоселу
10
Хиль
19
Варан
23
Техеро
23
Техеро
19
Варан
22
Иско
5
Каземиро
5
Каземиро
22
Иско
10
Асенсио
9
Диас
9
Диас
10
Асенсио
Остались в запасе
Депортиво
Реал
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Кейлор Навас
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Депортиво - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Риасор
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