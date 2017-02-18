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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Алавес
Депортиво - Алавес: обзор матча 18 февраля 2017
Депортиво
18.02.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Алавес
68'
М. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Алавес
Желтая карточка
К. Хиль
90'
+5
90'
+4
Замена
Алексис
️️️️
Р. Собрино
90'
+3
Желтая карточка
Р. Собрино
90'
Замена
К. Вигарай
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
Г. Люкс
86'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Б. Гама
83'
Желтая карточка
Б. Гама
80'
Замена
Хоселу
️️️️
С. Боргес
71'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Гарсия
Желтая карточка
Р. Альбентоса
67'
62'
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Гомес
Замена
К. Хиль
️️️️
Г. Какута
57'
51'
Желтая карточка
Дейверсон
42'
Желтая карточка
М. Льоренте
Желтая карточка
Гильерме
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-4-2-1
1
Люкс
16
Луизиньо
26
Сидней
6
Альбентоса
5
Боргес
16
Гама
24
Хуанфран
8
Гильерме
8
Чолак
5
Какута
7
Андоне
4-4-2
1
Пачеко
17
Фемения
5
Лагвардия
3
Феддаль
19
Эрнандес
23
Токеро
19
Гарсия
6
Камараса
14
Льоренте
16
Дейверсон
11
Гомес
16
Гама
76
Файр
76
Файр
16
Гама
5
Какута
10
Хиль
10
Хиль
5
Какута
5
Боргес
13
Хоселу
13
Хоселу
5
Боргес
Собрино
4
Алексис
4
Алексис
Собрино
23
Токеро
2
Вигарай
2
Вигарай
23
Токеро
11
Гомес
19
Собрино
19
Собрино
11
Гомес
Остались в запасе
Депортиво
Алавес
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Адриан Ортола
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Депортиво - Алавес
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Риасор
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