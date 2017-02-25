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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Депортиво
Леганес - Депортиво: обзор матча 25 февраля 2017
Леганес
25.02.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
4 : 0
Завершен
Депортиво
19'
А. Шимановски
30'
М. Мантовани
81'
У. Лопес
90+1'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Депортиво
ГОЛ! 4:0!
А. Буэно
Пас отдал
Саму
90'
+1
90'
Желтая карточка
Хоселу
Замена
А. Буэно
️️️️
Н. Эль-Жар
86'
ГОЛ! 3:0!
У. Лопес
Пас отдал
Тито
81'
78'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Саму
️️️️
М. Анхель Герреро
77'
75'
Желтая карточка
Гильерме
Замена
У. Лопес
️️️️
Э. Моран
72'
69'
Желтая карточка
Ф. Андоне
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
69'
69'
Замена
Ф. Файр
️️️️
К. Хиль
Желтая карточка
Э. Моран
66'
63'
Желтая карточка
Г. Люкс
62'
Красная карточка
Р. Альбентоса
45'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Какута
45'
Замена
Луизиньо
️️️️
П. Москера
ГОЛ! 2:0!
М. Мантовани
Пас отдал
А. Шимановски
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Шимановски
Пас отдал
Н. Эль-Жар
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Саму
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-3-1-2
1
Эррерин
15
Рико
22
Сиовас
2
Тито
21
Мантовани
39
Моран
8
Шимановски
21
Перес
18
Габриэл
10
Герреро
25
Эль-Жар
3-4-2-1
1
Люкс
26
Сидней
6
Альбентоса
3
Наварро
8
Гильерме
10
Хиль
24
Хуанфран
5
Москера
5
Какута
8
Чолак
13
Хоселу
10
Герреро
14
Саму
14
Саму
10
Герреро
39
Моран
8
Лопес
8
Лопес
39
Моран
25
Эль-Жар
19
Буэно
19
Буэно
25
Эль-Жар
5
Москера
16
Луизиньо
16
Луизиньо
5
Москера
10
Хиль
76
Файр
76
Файр
10
Хиль
5
Какута
7
Андоне
7
Андоне
5
Какута
Остались в запасе
Леганес
Депортиво
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Леганес - Депортиво
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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