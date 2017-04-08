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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Депортиво
Севилья - Депортиво: обзор матча 08 апреля 2017
Севилья
08.04.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
4 : 2
Завершен
Депортиво
1'
С. Йоветич
9'
П. Сарабия
32'
Х. Корреа
89'
В. Бен-Йеддер
4'
Г. Какута
25'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Депортиво
ГОЛ! 4:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
С. Эскудеро
89'
87'
Желтая карточка
Хоселу
Замена
К. Лангле
️️️️
Ф. Васкес
76'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Н'Зонзи
74'
72'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Э. Чолак
Желтая карточка
С. Йоветич
67'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Х. Корреа
65'
60'
Желтая карточка
А. Аррибас
58'
Замена
О. Джон
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
М. Краневиттер
45'
ГОЛ! 3:2!
Х. Корреа
Пас отдал
П. Сарабия
32'
Желтая карточка
С. Эскудеро
27'
26'
Желтая карточка
Луизиньо
25'
ГОЛ! 2:2!
Г. Какута
12'
Замена
Лауре
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 2:1!
П. Сарабия
9'
4'
ГОЛ! 1:1!
Г. Какута
Пас отдал
Хоселу
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
С. Н'Зонзи
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
5
Матиас Краневиттер
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Вальтер Монтойя
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Пареха
25
Меркадо
25
Мариано
15
Н'Зонзи
5
Краневиттер
20
Васкес
7
Сарабия
9
Йоветич
32
Корреа
3-3-3-1
1
Люкс
14
Аррибас
26
Сидней
16
Луизиньо
5
Боргес
24
Хуанфран
8
Гильерме
21
Морено
8
Чолак
5
Какута
13
Хоселу
20
Васкес
2
Лангле
2
Лангле
20
Васкес
15
Н'Зонзи
10
Иборра
10
Иборра
15
Н'Зонзи
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
24
Хуанфран
15
Лауре
15
Лауре
24
Хуанфран
8
Чолак
7
Андоне
7
Андоне
8
Чолак
21
Морено
15
Джон
15
Джон
21
Морено
Остались в запасе
Севилья
Депортиво
13
Давид Сорья
ВР
10
Гансо
ЦП
10
Вальтер Монтойя
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
10
Гансо
ЦП
10
Вальтер Монтойя
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Севилья - Депортиво
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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