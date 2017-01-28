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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Депортиво
Эйбар - Депортиво: обзор матча 28 января 2017
Эйбар
28.01.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Депортиво
4'
А. Гонсалес
15'
С. Энрих
72'
Ф. Лежен
19'
Э. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Депортиво
Замена
Бебе
️️️️
С. Энрих
90'
83'
Замена
М. Морено
️️️️
С. Боргес
73'
Замена
Хоселу
️️️️
К. Хиль
ГОЛ! 3:1!
Ф. Лежен
Пас отдал
С. Энрих
72'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Т. Инуи
71'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Луна
65'
62'
Замена
Г. Какута
️️️️
Б. Гама
51'
Желтая карточка
К. Хиль
29'
Желтая карточка
С. Боргес
19'
ГОЛ! 2:1!
Э. Чолак
Пас отдал
К. Хиль
ГОЛ! 2:0!
С. Энрих
Пас отдал
А. Гонсалес
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
С. Энрих
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
32
Иманоль Исаса
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
21
Марлос Морено
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-2-3-1
13
Родригес
13
Луна
6
Гальвез
24
Лежен
2
Капа
14
Дани Гарсия
17
Ривера
14
Инуи
8
Гонсалес
14
Леон
9
Энрих
3-5-1-1
22
Тытонь
26
Сидней
14
Аррибас
3
Наварро
8
Гильерме
10
Хиль
16
Гама
24
Хуанфран
5
Боргес
8
Чолак
7
Андоне
9
Энрих
12
Бебе
12
Бебе
9
Энрих
14
Инуи
23
Арбилья
23
Арбилья
14
Инуи
13
Луна
7
Пенья
7
Пенья
13
Луна
16
Гама
5
Какута
5
Какута
16
Гама
5
Боргес
21
Морено
21
Морено
5
Боргес
10
Хиль
13
Хоселу
13
Хоселу
10
Хиль
Остались в запасе
Эйбар
Депортиво
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
32
Иманоль Исаса
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
32
Иманоль Исаса
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эйбар - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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