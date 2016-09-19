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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Депортиво
Алавес - Депортиво: обзор матча 19 сентября 2016
Алавес
19.09.2016, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 4 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Депортиво
88'
Желтая карточка
Ф. Андоне
Замена
К. Сантос
️️️️
Дейверсон
87'
Желтая карточка
Р. Гарсия
79'
79'
Замена
Гильерме
️️️️
Б. Гама
75'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Гомес
71'
70'
Замена
Б. Валле Балонга
️️️️
М. Морено
67'
Желтая карточка
А. Аррибас
Замена
А. Катай
️️️️
Э. Мендес
62'
Желтая карточка
Дейверсон
57'
24'
Желтая карточка
Б. Гама
Желтая карточка
Алексис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
16
Бруно Гама
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
3-2-4-1
1
Пачеко
19
Эрнандес
5
Лагвардия
4
Алексис
15
Гарсия
17
Фемения
11
Гомес
14
Льоренте
19
Гарсия
7
Мендес
16
Дейверсон
3-5-1-1
1
Люкс
14
Аррибас
6
Альбентоса
16
Луизиньо
16
Гама
5
Боргес
5
Москера
24
Хуанфран
76
Файр
21
Морено
7
Андоне
7
Мендес
10
Катай
10
Катай
7
Мендес
16
Дейверсон
9
Сантос
9
Сантос
16
Дейверсон
11
Гомес
23
Токеро
23
Токеро
11
Гомес
16
Гама
8
Гильерме
8
Гильерме
16
Гама
21
Морено
19
Валле Балонга
19
Валле Балонга
21
Морено
Остались в запасе
Алавес
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Алавес - Депортиво
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Мендисорроса
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