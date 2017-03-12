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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Барселона
Депортиво - Барселона: обзор матча 12 марта 2017
Депортиво
12.03.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
40'
Хоселу
74'
А. Бергантиньос
46'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Барселона
Замена
Лауре
️️️️
Хуанфран
86'
77'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Д. Суарес
ГОЛ! 2:1!
А. Бергантиньос
Пас отдал
Э. Чолак
74'
Замена
Г. Какута
️️️️
Б. Гама
71'
Замена
Э. Чолак
️️️️
К. Хиль
62'
58'
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Туран
58'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Гомеш
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
40'
Желтая карточка
Хоселу
36'
Желтая карточка
Ф. Наварро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Карлес Хиль
АП
4
Алекс Бергантиньос
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
21
Марлос Морено
ПВ
15
Ола Джон
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-5-1-1
1
Люкс
3
Наварро
14
Аррибас
6
Альбентоса
76
Файр
5
Боргес
16
Гама
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
10
Хиль
13
Хоселу
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
66
Туран
20
Гомеш
10
Месси
4
Суарес
9
Суарес
16
Гама
5
Какута
5
Какута
16
Гама
24
Хуанфран
15
Лауре
15
Лауре
24
Хуанфран
10
Хиль
8
Чолак
8
Чолак
10
Хиль
20
Гомеш
11
Ракитич
11
Ракитич
20
Гомеш
66
Туран
8
Иньеста
8
Иньеста
66
Туран
4
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
4
Суарес
Остались в запасе
Депортиво
Барселона
21
Марлос Морено
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Депортиво - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Риасор
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