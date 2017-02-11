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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Депортиво
Атлетик - Депортиво: обзор матча 11 февраля 2017
Атлетик
11.02.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
71'
И. Муньяин
89'
А. Адурис
42'
Э. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Депортиво
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
89'
88'
Желтая карточка
Хоселу
87'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Э. Чолак
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
85'
74'
Замена
Хоселу
️️️️
Ф. Андоне
ГОЛ! 1:1!
И. Муньяин
71'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Б. Эчебаррия
68'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Р. Гарсия
68'
67'
Замена
О. Джон
️️️️
Г. Какута
Желтая карточка
М. Сан Хосе
62'
58'
Желтая карточка
Ф. Наварро
42'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чолак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЛП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Гильерме
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-2-2-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
5
Альварес
14
Ляпорт
18
де Маркос
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
3-4-2-1
22
Тытонь
6
Альбентоса
26
Сидней
3
Наварро
5
Боргес
24
Хуанфран
10
Хиль
8
Гильерме
5
Какута
8
Чолак
7
Андоне
14
Гарсия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Гарсия
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Сусаета
7
Эчебаррия
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
8
Чолак
76
Файр
76
Файр
8
Чолак
5
Какута
15
Джон
15
Джон
5
Какута
7
Андоне
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Андоне
Остались в запасе
Атлетик
Депортиво
1
Алекс Ремиро
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Атлетик - Депортиво
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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