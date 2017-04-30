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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Депортиво
Осасуна - Депортиво: обзор матча 30 апреля 2017
Осасуна
30.04.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Депортиво
4'
Х. Мондрагон
78'
Хуанфран (АГ)
18'
Гильерме
70'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Депортиво
90'
+2
Желтая карточка
А. Аррибас
88'
Замена
М. Морено
️️️️
Луизиньо
81'
Замена
К. Хиль
️️️️
Э. Чолак
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Хуанфран
78'
Замена
Х. Фланьо
️️️️
А. Бунюэль
77'
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
77'
75'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
70'
ГОЛ! 1:2!
Гильерме
Пас отдал
Р. Альбентоса
62'
Замена
О. Джон
️️️️
Б. Гама
Замена
А. Беренгер
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
23'
18'
ГОЛ! 1:1!
Гильерме
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
Ойер
17'
Желтая карточка
А. Бунюэль
13'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мондрагон
4'
2'
Желтая карточка
Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
37
Хон Мондрагон
ЦЗ
6
Ойер
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
34
Айтор Бунюэль
ПП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хайме
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Начо Монсальве
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
15
Ола Джон
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
18
Клер
6
Тьенса Нуньес
37
Мондрагон
29
Фуэнтес
6
Ойер
23
Чаушич
34
Бунюэль
10
Торрес
11
Леон
19
Кодро
4-4-1-1
1
Люкс
16
Луизиньо
14
Аррибас
6
Альбентоса
3
Наварро
8
Гильерме
16
Гама
24
Хуанфран
5
Боргес
8
Чолак
7
Андоне
29
Фуэнтес
7
Беренгер
7
Беренгер
29
Фуэнтес
34
Бунюэль
2
Фланьо
2
Фланьо
34
Бунюэль
6
Тьенса Нуньес
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
6
Тьенса Нуньес
16
Луизиньо
21
Морено
21
Морено
16
Луизиньо
8
Чолак
10
Хиль
10
Хиль
8
Чолак
16
Гама
15
Джон
15
Джон
16
Гама
Остались в запасе
Осасуна
Депортиво
13
Наужет Перес
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хайме
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
Главный тренер
Петар Васильевич
4
Начо Монсальве
ЦЗ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
9
Хайме
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
Остались в запасе
4
Начо Монсальве
ЦЗ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Петар Васильевич
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Осасуна - Депортиво
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эль Садар
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