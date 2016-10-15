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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Депортиво
Барселона - Депортиво: обзор матча 15 октября 2016
Барселона
15.10.2016, суббота, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
4 : 0
Завершен
Депортиво
21'
Рафинья
36'
Рафинья
43'
Л. Суарес
58'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Депортиво
Желтая карточка
Л. Месси
90'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Рафинья
68'
65'
Красная карточка
Лауре
63'
Замена
Луизиньо
️️️️
Б. Гама
59'
Желтая карточка
Ф. Андоне
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
58'
56'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Э. Чолак
Замена
Л. Месси
️️️️
С. Бускетс
55'
52'
Желтая карточка
П. Москера
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
45'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
43'
ГОЛ! 2:0!
Рафинья
36'
29'
Замена
А. Аррибас
️️️️
Сидней
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
Л. Суарес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
12
Люка Динь
ЛП
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
66
Арда Туран
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
8
Райан Бабел
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Маскерано
22
Матье
5
Бускетс
12
Динь
66
Туран
11
Ракитич
12
Рафинья
10
Неймар
9
Суарес
4-5-1
1
Люкс
15
Лауре
6
Альбентоса
26
Сидней
3
Наварро
5
Боргес
8
Чолак
5
Москера
8
Гильерме
16
Гама
7
Андоне
12
Рафинья
4
Суарес
4
Суарес
12
Рафинья
5
Бускетс
10
Месси
10
Месси
5
Бускетс
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
16
Гама
16
Луизиньо
16
Луизиньо
16
Гама
26
Сидней
14
Аррибас
14
Аррибас
26
Сидней
8
Чолак
8
Бабел
8
Бабел
8
Чолак
Остались в запасе
Барселона
Депортиво
1
Жорди Масип
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
21
Марлос Морено
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Барселона - Депортиво
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
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