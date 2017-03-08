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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Бетис
Депортиво - Бетис: обзор матча 08 марта 2017
Депортиво
08.03.2017, среда, 20:45
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
90'
С. Боргес (П)
70'
К. Пиччини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Бетис
90'
Желтая карточка
А. Мартинес
Желтая карточка
Р. Альбентоса
90'
90'
Желтая карточка
А. Манди
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Боргес
90'
90'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
П. Москера
86'
86'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Д. Брашанац
82'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Р. Пардо
Замена
О. Джон
️️️️
К. Хиль
80'
Замена
Хоселу
️️️️
Ф. Файр
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
К. Пиччини
Замена
Р. Альбентоса
️️️️
Сидней
67'
62'
Замена
Петрос
️️️️
Р. Донк
52'
Желтая карточка
Д. Себальос
40'
Желтая карточка
Р. Пардо
35'
Желтая карточка
Р. Донк
Желтая карточка
Ф. Андоне
33'
Желтая карточка
К. Хиль
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЛП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ПП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Петрос
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
3-5-1-1
1
Люкс
16
Луизиньо
14
Аррибас
26
Сидней
5
Москера
76
Файр
24
Хуанфран
10
Хиль
5
Боргес
8
Чолак
7
Андоне
3-2-3-1
1
Адан
2
Пеццелла
14
Тошка
2
Манди
12
Пиччини
22
Дурмиси
5
Брашанац
14
Пардо
25
Себальос
19
Санабрия
26
Сидней
6
Альбентоса
6
Альбентоса
26
Сидней
76
Файр
13
Хоселу
13
Хоселу
76
Файр
10
Хиль
15
Джон
15
Джон
10
Хиль
14
Пардо
3
Мартинес
3
Мартинес
14
Пардо
5
Брашанац
12
Наварро
12
Наварро
5
Брашанац
4
Донк
6
Петрос
6
Петрос
4
Донк
Остались в запасе
Депортиво
Бетис
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Депортиво - Бетис
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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