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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Сельта
Депортиво - Сельта: обзор матча 19 марта 2017
Депортиво
19.03.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
74'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Сельта
Желтая карточка
Э. Чолак
90'
+3
87'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Васс
86'
Желтая карточка
П. Систо
83'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
П. Москера
80'
Замена
Э. Чолак
️️️️
Ф. Файр
77'
Желтая карточка
Г. Люкс
76'
74'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
К. Бове
71'
Замена
П. Систо
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Хоселу
66'
65'
Желтая карточка
У. Мальо
Замена
К. Хиль
️️️️
Б. Гама
60'
Желтая карточка
Луизиньо
56'
14'
Желтая карточка
Г. Кабрал
12'
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Гуидетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
АП
4
Алекс Бергантиньос
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
3-5-1-1
1
Люкс
16
Луизиньо
6
Альбентоса
14
Аррибас
5
Москера
16
Гама
76
Файр
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
5
Боргес
13
Хоселу
4-3-1-2
1
Альварес
14
Ронкалья
22
Мальо
22
Кабрал
17
Кастро
22
Радойя
19
Эрнандес
10
Васс
10
Бонгонда
11
Гуидетти
10
Аспас
76
Файр
8
Чолак
8
Чолак
76
Файр
16
Гама
10
Хиль
10
Хиль
16
Гама
13
Хоселу
7
Андоне
7
Андоне
13
Хоселу
10
Бонгонда
77
Систо
77
Систо
10
Бонгонда
10
Васс
19
Санчес
19
Санчес
10
Васс
11
Гуидетти
12
Бове
12
Бове
11
Гуидетти
Остались в запасе
Депортиво
Сельта
5
Гаэль Какута
АП
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Депортиво - Сельта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Риасор
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