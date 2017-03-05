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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Депортиво
Спортинг - Депортиво: обзор матча 05 марта 2017
Спортинг
05.03.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Депортиво
45'
П. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Депортиво
89'
Желтая карточка
К. Хиль
Желтая карточка
Р. Канелья
88'
85'
Замена
О. Джон
️️️️
Луизиньо
Замена
Д. Чоп
️️️️
Дуглас
75'
Желтая карточка
М. Весга
72'
Желтая карточка
Х. Мере
71'
66'
Замена
Хоселу
️️️️
Ф. Андоне
59'
Желтая карточка
П. Москера
57'
Замена
К. Хиль
️️️️
Э. Чолак
53'
Желтая карточка
А. Аррибас
45'
ГОЛ! 0:1!
П. Москера
45'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
В. Родригес
️️️️
М. Гомес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Серхио Альварес
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
14
Карлос Кармона
РФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Куэльяр
45
Аморебиета
15
Канелья
5
Дуглас
22
Мере
6
Весга
6
Альварес
18
Бурги
16
Гомес
90
Траоре
14
Кармона
4-4-1-1
1
Люкс
16
Луизиньо
26
Сидней
14
Аррибас
3
Наварро
5
Боргес
76
Файр
24
Хуанфран
5
Москера
8
Чолак
7
Андоне
16
Гомес
8
Родригес
8
Родригес
16
Гомес
5
Дуглас
9
Чоп
9
Чоп
5
Дуглас
8
Чолак
10
Хиль
10
Хиль
8
Чолак
16
Луизиньо
15
Джон
15
Джон
16
Луизиньо
7
Андоне
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Андоне
Остались в запасе
Спортинг
Депортиво
13
Диего Мариньо
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Спортинг - Депортиво
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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