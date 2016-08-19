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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эйбар
Депортиво - Эйбар: обзор матча 19 августа 2016
Депортиво
19.08.2016, пятница, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
69'
П. Москера
87'
Лукас (П)
55'
И. Рамис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эйбар
Желтая карточка
Р. Альбентоса
90'
90'
Желтая карточка
Кике
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Лукас
87'
86'
Желтая карточка
Д. Юнка
85'
Замена
П. Леон
️️️️
Бебе
Замена
С. Боргес
️️️️
Б. Гама
82'
79'
Замена
С. Энрих
️️️️
А. Гонсалес
74'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Т. Инуи
ГОЛ! 1:1!
П. Москера
Пас отдал
Лукас
69'
68'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Луизиньо
️️️️
Гильерме
68'
Желтая карточка
Б. Гама
64'
Желтая карточка
Ф. Наварро
61'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
К. Хиль
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
И. Рамис
Пас отдал
Бебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
24
Хота
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-5-1-1
1
Люкс
3
Наварро
26
Сидней
6
Альбентоса
10
Хиль
16
Гама
24
Хуанфран
76
Файр
5
Москера
8
Гильерме
7
Лукас
4-2-3-1
13
Риесго
2
Капа
6
Гальвез
4
Рамис
17
Юнка
14
Дани Гарсия
17
Ривера
12
Бебе
8
Гонсалес
14
Инуи
19
Кике
8
Гильерме
16
Луизиньо
16
Луизиньо
8
Гильерме
16
Гама
5
Боргес
5
Боргес
16
Гама
10
Хиль
7
Андоне
7
Андоне
10
Хиль
14
Инуи
7
Пенья
7
Пенья
14
Инуи
12
Бебе
14
Леон
14
Леон
12
Бебе
8
Гонсалес
9
Энрих
9
Энрих
8
Гонсалес
Остались в запасе
Депортиво
Эйбар
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
24
Хота
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Депортиво - Эйбар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Риасор
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