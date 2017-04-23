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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Депортиво
Реал Сосьедад - Депортиво: обзор матча 23 апреля 2017
Реал Сосьедад
23.04.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
28'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Депортиво
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Оярсабаль
90'
80'
Замена
Б. Гама
️️️️
Ф. Файр
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
73'
70'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
70'
Замена
Хоселу
️️️️
Э. Чолак
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
65'
56'
Замена
О. Джон
️️️️
Г. Какута
50'
Желтая карточка
Ф. Файр
Желтая карточка
Р. Навас
45'
44'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЛП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Эмре Чолак
АП
4
Алекс Бергантиньос
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
26
Мартинес
16
Навас
2
Сальдуа
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
10
Вела
3-4-2-1
1
Люкс
6
Альбентоса
26
Сидней
16
Луизиньо
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
76
Файр
5
Боргес
5
Какута
8
Чолак
7
Андоне
21
Оярсабаль
23
Гранеро
23
Гранеро
21
Оярсабаль
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
76
Файр
16
Гама
16
Гама
76
Файр
5
Какута
15
Джон
15
Джон
5
Какута
8
Чолак
13
Хоселу
13
Хоселу
8
Чолак
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Депортиво
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Реал Сосьедад - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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