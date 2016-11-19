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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Севилья
Депортиво - Севилья: обзор матча 19 ноября 2016
Депортиво
19.11.2016, суббота, 15:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
1'
Р. Бабел
42'
Ф. Андоне
44'
С. Н'Зонзи
87'
Витоло
90+2'
Г. Меркадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Севилья
Желтая карточка
Р. Бабел
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Г. Меркадо
Замена
М. Морено
️️️️
Ф. Андоне
90'
87'
ГОЛ! 2:2!
Витоло
Желтая карточка
А. Аррибас
84'
83'
Желтая карточка
Л. Вьетто
Замена
А. Аррибас
️️️️
Хуанфран
79'
77'
Желтая карточка
Н. Пареха
76'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
П. Сарабия
70'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Гансо
Замена
С. Боргес
️️️️
Э. Чолак
62'
Желтая карточка
П. Тытонь
57'
45'
Замена
Витоло
️️️️
Д. Карришу
44'
ГОЛ! 2:1!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
С. Эскудеро
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андоне
Пас отдал
Р. Бабел
42'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Хуанфран
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ОП
8
Гильерме
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
16
Бруно Гама
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Гансо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
25
Феррейра Фильо Мариано
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Тытонь
16
Луизиньо
6
Альбентоса
26
Сидней
5
Москера
8
Гильерме
24
Хуанфран
16
Гама
8
Чолак
8
Бабел
7
Андоне
3-1-4-1-1
15
Серхио Рико
2
Пареха
25
Меркадо
18
Эскудеро
5
Краневиттер
25
Мариано
10
Гансо
15
Н'Зонзи
23
Карришу
7
Сарабия
10
Вьетто
7
Андоне
21
Морено
21
Морено
7
Андоне
24
Хуанфран
14
Аррибас
14
Аррибас
24
Хуанфран
8
Чолак
5
Боргес
5
Боргес
8
Чолак
10
Гансо
20
Васкес
20
Васкес
10
Гансо
23
Карришу
7
Витоло
7
Витоло
23
Карришу
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
7
Сарабия
Остались в запасе
Депортиво
Севилья
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
46
Сальваторе Сиригу
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Депортиво - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
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