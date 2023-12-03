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Raymon Gaddis
Статистика
Raymon Gaddis - статистика
Завершил карьеру
#28 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
28
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/2 финала
Цинциннати
2 : 3
03.12.2023
Коламбус
65' - 120'
США. МЛС, 1/4 финала
Цинциннати
1 : 0
26.11.2023
Филадельфия Юнион
1' - 90'
30'
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
05.11.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Цинциннати
2 : 2
22.10.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Цинциннати
1 : 2
05.10.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 58'
27'
США. МЛС, 45 тур
Торонто
2 : 3
01.10.2023
Цинциннати
85' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Цинциннати
3 : 0
24.09.2023
Шарлотт
89' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Монреаль
1 : 1
21.09.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.09.2023
Цинциннати
90' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Цинциннати
0 : 1
03.09.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
31.08.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Цинциннати
3 : 0
27.08.2023
Нью-Йорк Сити
73' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
21.08.2023
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
3 : 1
16.07.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
13.07.2023
Цинциннати
1' - 61'
США. МЛС, 31 тур
Шарлотт
2 : 2
09.07.2023
Цинциннати
87' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Цинциннати
2 : 2
02.07.2023
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 0
25.06.2023
Цинциннати
57' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 0
22.06.2023
Торонто
1' - 90'
41'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
11.06.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Цинциннати
1 : 0
04.06.2023
Чикаго Файр
1' - 70'
США. МЛС, 22 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 3
01.06.2023
Цинциннати
87' - 90'
90'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
0 : 1
28.05.2023
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
3 : 2
21.05.2023
Коламбус
1' - 66'
США. МЛС, 18 тур
Цинциннати
3 : 0
18.05.2023
Монреаль
75' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
2 : 1
07.05.2023
Ди Си Юнайтед
79' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
30.04.2023
Цинциннати
1' - 84'
США. МЛС, 12 тур
Цинциннати
2 : 1
23.04.2023
Портленд
1' - 77'
США. МЛС, 11 тур
Сент-Луис
5 : 1
16.04.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Цинциннати
1 : 0
09.04.2023
Филадельфия Юнион
73' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Цинциннати
1 : 0
02.04.2023
Интер Майами
1' - 46'
США. МЛС, 7 тур
Нэшвилл
0 : 1
26.03.2023
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
3 : 3
19.03.2023
Цинциннати
1' - 61'
США. МЛС, 4 тур
Цинциннати
1 : 0
12.03.2023
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Орландо Сити
0 : 0
05.03.2023
Цинциннати
1' - 68'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 1
26.02.2023
Динамо Хьюстон
87' - 90'
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