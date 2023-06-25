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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Цинциннати
Ди Си Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 25 июня 2023
Ди Си Юнайтед
25.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 28 тур
3 : 0
Завершен
Цинциннати
10'
П. Сантуш
17'
Д. Уильямс
43'
К. Дажоме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Цинциннати
Замена
K. Fletcher
️️️️
Б. Хайнс-Айк
87'
82'
Замена
J. Akpunonu
️️️️
А. Барреаль
80'
Вторая желтая
И. Мерфи
72'
Замена
B. Halsey
️️️️
С. Ариас
Замена
Т. Фонтас
️️️️
К. Дажоме
71'
71'
Замена
С. Сантос
️️️️
Д. Баджи
66'
Желтая карточка
И. Мерфи
Желтая карточка
Э. Нахар
64'
Замена
Руан
️️️️
Э. Нахар
64'
57'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
57'
Замена
M. Pinto
️️️️
A. Ordonez
ГОЛ! 3:0!
К. Дажоме
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уильямс
17'
ГОЛ! 1:0!
П. Сантуш
Пас отдал
М. Клих
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
88
Марко Ангуло
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
14
Доминик Баджи
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
4-2-2-2
21
4
Хайнс-Айк
33
Уильямс
2
Пинес
31
Нахар
27
О'Брайен
43
Клих
11
Дажоме
7
Сантуш
20
Бентеке
8
3-2-1-1-3
18
4
Ариас
4
Хагглунд
32
Мерфи
5
Нвободо
88
Ангуло
32
Акоста
22
Барреаль
2
Пауэлл
29
14
Баджи
31
Нахар
13
Руан
13
Руан
31
Нахар
11
Дажоме
11
Фонтас
11
Фонтас
11
Дажоме
4
Хайнс-Айк
14
14
4
Хайнс-Айк
22
Барреаль
3
3
22
Барреаль
4
Ариас
15
15
4
Ариас
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
29
26
26
29
14
Баджи
19
Сантос
19
Сантос
14
Баджи
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Alec Kann
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Цинциннати
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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