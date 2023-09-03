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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Орландо Сити
Цинциннати - Орландо Сити: обзор матча 03 сентября 2023
Цинциннати
03.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 39 тур
0 : 1
Завершен
Орландо Сити
44'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Орландо Сити
90'
+11
Желтая карточка
П. Галлезе
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Урсо
90'
+5
Красная карточка
У. Картахена
Желтая карточка
А. Бупендза
90'
+4
Замена
М. Ангуло
️️️️
Х. Морено
83'
82'
Замена
К. Смит
️️️️
D. Dan Þórhallsson
82'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
Ф. Торрес
82'
Замена
М. Халлидэй
️️️️
R. Santos
Замена
B. Halsey
️️️️
Н. Хагглунд
70'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Б. Васкес
70'
67'
Замена
М. Охеда
️️️️
М. Перейра
Замена
А. Бупендза
️️️️
С. Сантос
57'
55'
Желтая карточка
С. Араухо
Замена
Й. Москера
️️️️
И. Мерфи
46'
Желтая карточка
Л. Акоста
44'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Энрике
41'
Желтая карточка
D. Dan Þórhallsson
33'
Замена
Р. Энрике
️️️️
Д. Макгуайр
13'
Желтая карточка
R. Santos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
4-1-2-1-2
18
4
Хагглунд
3
Миазга
32
Мерфи
4
Ариас
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
19
Сантос
9
Васкес
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
16
Картахена
5
Араухо
10
Перейра
11
Торрес
23
Макгуайр
20
3
77
Ангуло
32
Мерфи
15
Москера
15
Москера
32
Мерфи
4
Хагглунд
15
15
4
Хагглунд
8
Морено
88
Ангуло
88
Ангуло
8
Морено
9
Васкес
7
7
9
Васкес
19
Сантос
9
Бупендза
9
Бупендза
19
Сантос
20
23
Халлидэй
23
Халлидэй
20
3
24
Смит
24
Смит
3
11
Торрес
30
Урсо
30
Урсо
11
Торрес
10
Перейра
10
Охеда
10
Охеда
10
Перейра
23
Макгуайр
18
Энрике
18
Энрике
23
Макгуайр
Остались в запасе
Цинциннати
Орландо Сити
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Цинциннати - Орландо Сити
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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