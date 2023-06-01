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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Нью-Йорк Сити - Цинциннати: обзор матча 01 июня 2023
Нью-Йорк Сити
01.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
1 : 3
Завершен
Цинциннати
64'
Б. Куфре
38'
Л. Акоста
59'
А. Барреаль
70'
Б. Васкес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Цинциннати
90'
+1
Желтая карточка
R. Gaddis
Желтая карточка
А. Моралес
88'
87'
Замена
A. Ordonez
️️️️
А. Барреаль
87'
Замена
R. Gaddis
️️️️
Д. Баджи
Замена
К. О'Тул
️️️️
T. Alfaro
86'
Желтая карточка
T. Alfaro
82'
78'
Замена
M. Pinto
️️️️
Л. Акоста
Замена
Р. Ледесма
️️️️
G. Segal
74'
72'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
Й. Москера
72'
Замена
М. Ангуло
️️️️
Y. Kubo
70'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Васкес
Желтая карточка
Г. Перейра
66'
ГОЛ! 1:2!
Б. Куфре
Пас отдал
А. Моралес
64'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Шано
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Барреаль
Желтая карточка
Д. Сэндс
56'
Желтая карточка
М. Шано
53'
50'
Желтая карточка
Л. Акоста
45'
+5
Желтая карточка
Б. Васкес
43'
Желтая карточка
Й. Москера
Желтая карточка
Б. Куфре
41'
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Сити
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
37
Ричард Ледесма
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
3-2-1-2-2
49
Фриз
34
25
Шано
6
Сэндс
13
Куфре
24
Грэй
55
Паркс
8
Родригес
11
Перейра
17
93
4-2-1-3
18
4
Ариас
32
Мерфи
15
Москера
3
Миазга
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
7
9
Васкес
14
Баджи
25
Шано
27
Моралес
27
Моралес
25
Шано
17
37
Ледесма
37
Ледесма
17
93
22
О'Тул
22
О'Тул
93
14
Баджи
28
28
14
Баджи
7
88
Ангуло
88
Ангуло
7
32
Акоста
26
26
32
Акоста
15
Москера
2
Пауэлл
2
Пауэлл
15
Москера
22
Барреаль
29
29
22
Барреаль
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Цинциннати
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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