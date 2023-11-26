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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Филадельфия Юнион
Цинциннати - Филадельфия Юнион: обзор матча 26 ноября 2023
Цинциннати
26.11.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
90+4'
Й. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Филадельфия Юнион
90'
+8
Замена
К. Донован
️️️️
Д. МакГлинн
90'
+8
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
Замена
М. Ангуло
️️️️
Y. Kubo
90'
+8
ГОЛ! 1:0!
Й. Москера
90'
+4
Замена
Д. Баджи
️️️️
А. Бупендза
88'
80'
Замена
Х. Буэно
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
А. Бупендза
76'
51'
Желтая карточка
Х. Карранца
Желтая карточка
R. Gaddis
30'
11'
Желтая карточка
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
(К)
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
37
Дамион Лоу
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
(К)
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Марко Ангуло
ОП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ОП
33
Куинн Салливан
АП
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
25
Крис Донован
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
3-2-1-4
18
28
15
Москера
32
Мерфи
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
9
Бупендза
2
Пауэлл
7
9
Васкес
4-1-3-2
18
Блэйк
26
Харриел
37
Лоу
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
16
Газдаг
11
Бедойя
7
МакГлинн
17
Уре
9
Карранца
7
88
Ангуло
88
Ангуло
7
9
Бупендза
14
Баджи
14
Баджи
9
Бупендза
70
Мартинес
8
Буэно
8
Буэно
70
Мартинес
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
7
МакГлинн
25
Донован
25
Донован
7
МакГлинн
Остались в запасе
Цинциннати
Филадельфия Юнион
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Цинциннати - Филадельфия Юнион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
ТКЛ Стэдиум
Новости команд
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