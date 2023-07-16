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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нэшвилл
Цинциннати - Нэшвилл: обзор матча 16 июля 2023
Цинциннати
16.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
3 : 1
Завершен
Нэшвилл
42'
Л. Акоста (П)
74'
С. Ариас
90+9'
А. Бупендза
31'
У. Циммерман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Нэшвилл
Желтая карточка
А. Бупендза
90'
+11
ГОЛ! 3:1!
А. Бупендза
Пас отдал
Б. Васкес
90'
+9
90'
+2
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Д. Бауэр
Замена
И. Мерфи
️️️️
Н. Хагглунд
90'
Замена
М. Ангуло
️️️️
Х. Морено
90'
Желтая карточка
Б. Васкес
87'
86'
Желтая карточка
Л. Хаакенсон
Замена
А. Пауэлл
️️️️
С. Ариас
82'
81'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
T. Anunga
81'
Замена
T.
️️️️
Х. Мухтар
81'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
Замена
А. Бупендза
️️️️
С. Сантос
75'
ГОЛ! 2:1!
С. Ариас
Пас отдал
Л. Акоста
74'
70'
Вторая желтая
Ф. Пико
69'
Вторая желтая
Т. Вашингтон
65'
Желтая карточка
Ф. Пико
Желтая карточка
М. Миазга
64'
57'
Замена
S. Davis
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
Л. Акоста
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Акоста
42'
37'
Желтая карточка
Т. Вашингтон
31'
ГОЛ! 0:1!
У. Циммерман
Желтая карточка
С. Ариас
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
4-1-2-1-2
18
4
Хагглунд
3
Миазга
15
Москера
4
Ариас
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
19
Сантос
9
Васкес
2-3-1-4
1
5
Макнотон
25
Циммерман
11
Леаль
10
Мухтар
13
МакКарти
22
Пико
22
Бауэр
23
Вашингтон
27
19
Мьюил
4
Хагглунд
32
Мерфи
32
Мерфи
4
Хагглунд
8
Морено
88
Ангуло
88
Ангуло
8
Морено
4
Ариас
2
Пауэлл
2
Пауэлл
4
Ариас
19
Сантос
9
Бупендза
9
Бупендза
19
Сантос
27
21
Грегуш
21
Грегуш
27
13
МакКарти
54
54
13
МакКарти
10
Мухтар
12
12
10
Мухтар
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
22
Бауэр
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
22
Бауэр
Остались в запасе
Цинциннати
Нэшвилл
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Цинциннати - Нэшвилл
5
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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