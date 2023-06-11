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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Цинциннати
Ванкувер Уайткепс - Цинциннати: обзор матча 11 июня 2023
Ванкувер Уайткепс
11.06.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 25 тур
1 : 1
Завершен
Цинциннати
89'
Р. Галд (П)
84'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Цинциннати
Желтая карточка
П. Вите
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Галд
89'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
С. Берхальтер
87'
Замена
С. Бечер
️️️️
Б. Уайт
86'
84'
ГОЛ! 0:1!
Л. Акоста
78'
Замена
M. Pinto
️️️️
Y. Kubo
77'
Желтая карточка
Й. Москера
Замена
Р. Галд
️️️️
А. Кубас
73'
68'
Замена
Л. Акоста
️️️️
Д. Баджи
68'
Замена
С. Ариас
️️️️
И. Мерфи
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Д. Браун
66'
Замена
Ю. Грессель
️️️️
Р. Рапозо
66'
Желтая карточка
Р. Рапозо
60'
29'
Желтая карточка
И. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
7
Yuya Kubo
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ванкувер Уайткепс
12
Karifa Yao
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Марко Ангуло
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
4-1-2-1-2
1
2
Лаборда
4
Веселинович
14
91
Браун
20
Кубас
6
Берхальтер
45
Вите
21
Рапозо
24
Уайт
16
Кордова
3-1-1-1-4
18
3
Миазга
15
Москера
32
Мерфи
5
Нвободо
8
Морено
22
Барреаль
2
Пауэлл
14
Баджи
9
Васкес
7
21
Рапозо
24
Грессель
24
Грессель
21
Рапозо
91
Браун
33
Блэкмон
33
Блэкмон
91
Браун
6
Берхальтер
25
Кайседо
25
Кайседо
6
Берхальтер
20
Кубас
25
Галд
25
Галд
20
Кубас
24
Уайт
11
Бечер
11
Бечер
24
Уайт
32
Мерфи
4
Ариас
4
Ариас
32
Мерфи
14
Баджи
32
Акоста
32
Акоста
14
Баджи
7
26
26
7
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Цинциннати
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
13
Evan Louro
ВР
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Цинциннати
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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