Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Цинциннати
Сент-Луис - Цинциннати: обзор матча 16 апреля 2023
Сент-Луис
16.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
5 : 1
Завершен
Цинциннати
4'
Д. Страуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Цинциннати
27'
Желтая карточка
О. Нвободо
ГОЛ! 1:0!
Д. Страуд
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Серхио Сантос
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Исак Йенсен
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
4-1-2-3
1
Бюрки
14
Нельсон
22
Хайберт
26
Паркер
2
Нервински
23
Левен
8
Страуд
19
Вассилев
10
16
Джоаккини
99
Клаусс
4-1-1-1-3
18
4
Ариас
3
Миазга
4
Хагглунд
15
Москера
5
Нвободо
8
Морено
22
Барреаль
29
9
Васкес
19
Сантос
Остались в запасе
Сент-Луис
Цинциннати
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Исак Йенсен
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Исак Йенсен
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Сент-Луис - Цинциннати
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Энерджайзер Парк
Новости команд
Все
Сент-Луис
Цинциннати
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне
2025.05.15 08:52
МЛС. Гол Месси помог «Интеру» сыграть вничью с «Сент-Луисом» (3:3), Суарес забил в свои
2024.06.02 08:16
3
Файзуллаев отказал клубу МЛС
2024.02.19 08:41
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+