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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Цинциннати
Торонто - Цинциннати: обзор матча 01 октября 2023
Торонто
01.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 45 тур
2 : 3
Завершен
Цинциннати
39'
Д. Осорио
44'
Д. Осорио
28'
Б. Васкес
35'
Б. Васкес
73'
А. Бупендза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Цинциннати
89'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
Желтая карточка
П. Овусу
85'
85'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Барреаль
82'
Замена
Д. Баджи
️️️️
А. Бупендза
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
T. Antonoglou
77'
Замена
V. Vázquez
️️️️
M. Bradley
77'
Замена
П. Овусу
️️️️
M. Mbongue
77'
Желтая карточка
T. Antonoglou
74'
73'
ГОЛ! 2:3!
А. Бупендза
Пас отдал
Л. Акоста
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Л. Блессинг
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Осорио
44'
ГОЛ! 1:2!
Д. Осорио
39'
35'
ГОЛ! 0:2!
Б. Васкес
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Васкес
Замена
M. Mbongue
️️️️
Д. Керр
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
19
Kobe Franklin
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Торонто
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
8
Víctor Vázquez
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
3-3-2-2
1
19
6
Мабика
24
Ростед
81
21
Осорио
14
15
Блессинг
10
Бернардески
29
Керр
4
4-1-2-1-2
18
4
Ариас
32
Мерфи
3
Миазга
15
Москера
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Бупендза
9
Васкес
81
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
81
15
Блессинг
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
15
Блессинг
4
8
8
4
29
Керр
83
83
29
Керр
9
Овусу
9
Овусу
22
Барреаль
28
28
22
Барреаль
8
Морено
7
7
8
Морено
9
Бупендза
14
Баджи
14
Баджи
9
Бупендза
Остались в запасе
Торонто
Цинциннати
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Торонто - Цинциннати
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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