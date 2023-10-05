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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 05 октября 2023
Цинциннати
05.10.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 46 тур
1 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
68'
Л. Акоста (П)
12'
Ф. Амайя
17'
Э. Маноэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
Л. Акоста
90'
+10
90'
+10
Желтая карточка
К. Данкан
90'
+9
Желтая карточка
К. Мигел
Желтая карточка
А. Барреаль
90'
+8
Вторая желтая
А. Пауэлл
88'
86'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Лукиньяс
Желтая карточка
M. Pinto
82'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Н. Хагглунд
81'
76'
Замена
К. Бурк
️️️️
O. Fernandez
Желтая карточка
Н. Хагглунд
73'
69'
Замена
O. Fernandez
️️️️
Э. Маноэл
69'
Замена
Д. Неалис
️️️️
Д. Толкин
69'
Замена
П. Страуд
️️️️
К. Харпер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Акоста
68'
Замена
А. Барреаль
️️️️
R. Gaddis
58'
Замена
Л. Акоста
️️️️
М. Ангуло
58'
53'
Желтая карточка
А. Рейес
Желтая карточка
А. Пауэлл
49'
Замена
M. Pinto
️️️️
О. Нвободо
46'
Замена
И. Мерфи
️️️️
М. Миазга
46'
Желтая карточка
R. Gaddis
27'
17'
ГОЛ! 0:2!
Э. Маноэл
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Амайя
Пас отдал
Лукиньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
88
Марко Ангуло
ОП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Серхио Сантос
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Джулиан Холл
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
4-2-4
1
4
Хагглунд
3
Миазга
28
15
Москера
5
Нвободо
88
Ангуло
9
Бупендза
14
Баджи
7
2
Пауэлл
4-1-3-2
31
Мигел
3
Данкан
15
Рейес
13
Неалис
47
Толкин
24
Эдельман
17
Харпер
82
Лукиньяс
25
Амайя
13
Маноэл
16
3
Миазга
32
Мерфи
32
Мерфи
3
Миазга
5
Нвободо
26
26
5
Нвободо
88
Ангуло
32
Акоста
32
Акоста
88
Ангуло
28
22
Барреаль
22
Барреаль
28
4
Хагглунд
9
Васкес
9
Васкес
4
Хагглунд
47
Толкин
12
Неалис
12
Неалис
47
Толкин
17
Харпер
6
Страуд
6
Страуд
17
Харпер
82
Лукиньяс
16
Йервуд
16
Йервуд
82
Лукиньяс
7
Бурк
7
Бурк
13
Маноэл
22
22
13
Маноэл
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Roman Celentano
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
18
Ryan Meara
ВР
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Джулиан Холл
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
18
Roman Celentano
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Джулиан Холл
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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