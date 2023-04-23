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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Портленд
Цинциннати - Портленд: обзор матча 23 апреля 2023
Цинциннати
23.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
2 : 1
Завершен
Портленд
34'
С. Сантос
58'
Б. Васкес
60'
Д. Асприлья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Портленд
90'
+1
Желтая карточка
З. МакГроу
Замена
M. Pinto
️️️️
Л. Акоста
89'
Замена
М. Ангуло
️️️️
О. Нвободо
89'
85'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Д. Асприлья
Желтая карточка
Й. Москера
84'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
R. Gaddis
77'
73'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Ф. Боли
72'
Желтая карточка
Д. Чара
Замена
Д. Баджи
️️️️
С. Сантос
63'
62'
Замена
Э. Миллер
️️️️
Д. Расмуссен
62'
Замена
К. Паредес
️️️️
Д. Айяла
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Асприлья
ГОЛ! 2:0!
Б. Васкес
Пас отдал
С. Сантос
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Сантос
Пас отдал
А. Барреаль
34'
Желтая карточка
О. Нвободо
32'
30'
Желтая карточка
Д. Асприлья
20'
Желтая карточка
Л. Мабиала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Портленд
15
Эрик Миллер
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
4-1-2-1-2
18
4
Хагглунд
15
Москера
28
3
Миазга
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
19
Сантос
9
Васкес
4-1-2-1-2
31
Ивачич
29
Москера
33
Мабиала
18
МакГроу
14
Расмуссен
22
Айяла
21
Чара
10
Эвандер
10
Морено
27
Асприлья
9
Боли
5
Нвободо
88
Ангуло
88
Ангуло
5
Нвободо
32
Акоста
26
26
32
Акоста
19
Сантос
14
Баджи
14
Баджи
19
Сантос
28
2
Пауэлл
2
Пауэлл
28
14
Расмуссен
15
Миллер
15
Миллер
14
Расмуссен
22
Айяла
8
Паредес
8
Паредес
22
Айяла
27
Асприлья
11
Незгода
11
Незгода
27
Асприлья
9
Боли
9
Фогаса
9
Фогаса
9
Боли
Остались в запасе
Цинциннати
Портленд
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Цинциннати - Портленд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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