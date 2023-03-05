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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Цинциннати
Орландо Сити - Цинциннати: обзор матча 05 марта 2023
Орландо Сити
05.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 3 тур
0 : 0
Завершен
Цинциннати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Цинциннати
90'
+2
Замена
М. Ангуло
️️️️
Л. Акоста
86'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Б. Васкес
Замена
Л. Петрассо
️️️️
М. Халлидэй
71'
69'
Замена
С. Сантос
️️️️
Бреннер
68'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
R. Gaddis
68'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
Замена
И. Ангуло
️️️️
Э. Кара
65'
Замена
М. Охеда
️️️️
Ф. Торрес
60'
Замена
Р. Янссон
️️️️
Р. Шлегель
46'
Замена
С. Араухо
️️️️
М. Перейра
46'
Желтая карточка
У. Картахена
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
11
Gastón González
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
24
Смит
21
Шлегель
28
23
Халлидэй
11
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
9
Кара
3
4-1-2-1-2
18
4
Хагглунд
3
Миазга
15
Москера
28
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
20
Бреннер
9
Васкес
23
Халлидэй
13
Петрассо
13
Петрассо
23
Халлидэй
21
Шлегель
6
Янссон
6
Янссон
21
Шлегель
11
Торрес
10
Охеда
10
Охеда
11
Торрес
10
Перейра
5
Араухо
5
Араухо
10
Перейра
9
Кара
77
Ангуло
77
Ангуло
9
Кара
32
Акоста
88
Ангуло
88
Ангуло
32
Акоста
28
2
Пауэлл
2
Пауэлл
28
8
Морено
7
7
8
Морено
20
Бреннер
19
Сантос
19
Сантос
20
Бреннер
9
Васкес
14
Баджи
14
Баджи
9
Васкес
Остались в запасе
Орландо Сити
Цинциннати
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
8
Felipe Martins
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
8
Felipe Martins
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Орландо Сити - Цинциннати
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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