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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Цинциннати
Шарлотт - Цинциннати: обзор матча 09 июля 2023
Шарлотт
09.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 31 тур
2 : 2
Завершен
Цинциннати
14'
К. Свидерски
24'
К. Свидерски
52'
Л. Акоста (П)
68'
А. Барреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Цинциннати
Желтая карточка
К. Свидерски
90'
+3
Желтая карточка
К. Йозвяк
89'
87'
Замена
R. Gaddis
️️️️
Y. Kubo
Замена
П. Агьеман
️️️️
Э. Вествуд
82'
Замена
Б. Туилома
️️️️
Д. Линдси
82'
82'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
С. Ариас
82'
Замена
M. Pinto
️️️️
Х. Морено
75'
Вторая желтая
И. Мерфи
Желтая карточка
С. Эрфилд
69'
68'
ГОЛ! 2:2!
А. Барреаль
Пас отдал
Л. Акоста
Замена
Д. Мерам
️️️️
O. McKinze Gaines II.
60'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
K. Calderón Vargas
60'
60'
Замена
М. Ангуло
️️️️
С. Сантос
57'
Желтая карточка
С. Сантос
52'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Акоста
Желтая карточка
Д. Линдси
45'
+2
Замена
J. Sobociński
️️️️
Д. Джонс
36'
29'
Желтая карточка
И. Мерфи
Желтая карточка
G. Corujo
27'
ГОЛ! 2:0!
К. Свидерски
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Свидерски
Пас отдал
K. Calderón Vargas
14'
11'
Желтая карточка
Й. Москера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Серхио Сантос
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
4
Эндрю Приветт
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
4-1-2-3
1
Калина
24
Линдси
13
Бронико
16
14
Бирн
8
Вествуд
37
Эрфилд
20
Джонс
14
28
Свидерски
18
4-1-2-1-2
18
4
Ариас
4
Хагглунд
32
Мерфи
15
Москера
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
7
19
Сантос
20
Джонс
6
6
20
Джонс
24
Линдси
28
Туилома
28
Туилома
24
Линдси
14
22
Мерам
22
Мерам
14
8
Вествуд
7
Агьеман
7
Агьеман
8
Вествуд
18
72
Йозвяк
72
Йозвяк
18
7
28
28
7
19
Сантос
88
Ангуло
88
Ангуло
19
Сантос
8
Морено
26
26
8
Морено
4
Ариас
2
Пауэлл
2
Пауэлл
4
Ариас
Остались в запасе
Шарлотт
Цинциннати
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
4
Эндрю Приветт
ЦП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
4
Эндрю Приветт
ЦП
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Шарлотт - Цинциннати
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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